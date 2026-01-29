Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio? Occhio al clamoroso scenario

Un vero e proprio terremoto sportivo scuote le fondamenta dell’Al-Ittihad. Nella formazione della Saudi Pro League, oggi guidata dalla panchina dall’ex ala del Milan Sergio Conceição, è esploso in maniera fragorosa il “caso” relativo a Karim Benzema. La situazione appare critica: mentre si rincorrono le voci sull’addio del mediano N’Golo Kanté verso il Fenerbahçe e dell’esterno Moussa Diaby (finito nel mirino dell’Inter), il Pallone d’Oro 2022 ha deciso di rompere gli indugi e lo spogliatoio. L’attaccante francese è ormai ai ferri corti con la dirigenza dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale definita, senza mezzi termini, “insultante”. Una frattura insanabile che ha portato il giocatore a mettersi autonomamente fuori rosa.

Il nodo economico: sfida a CR7

Il conflitto è prettamente finanziario. Il vincolo che lega il classe ’87 al club di Jeddah scadrà il prossimo 30 giugno, ma le trattative per il prolungamento si sono arenate di fronte a richieste faraoniche. Secondo quanto ricostruito dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, Benzema e il suo entourage pretendono un adeguamento monstre: l’obiettivo è superare gli attuali 100 milioni di euro stagionali per pareggiare i conti con Cristiano Ronaldo. La richiesta si aggira dunque intorno ai 200 milioni, cifre che l’Al-Nassr garantisce al fuoriclasse portoghese. La controproposta della società, che offriva la totalità dei diritti di immagine per compensare il gap, è stata respinta al mittente: per lo staff del centravanti, accettare quelle condizioni equivarrebbe paradossalmente a “giocare gratis”.

Ultimatum e sciopero

La tensione ha raggiunto il punto di non ritorno nelle ultime ore. Nonostante un bottino personale di 54 reti in 83 partite, l’ex stella del Real Madrid ha comunicato ai vertici societari la volontà di non scendere in campo nella sfida odierna contro l’Al-Fateh. Benzema non intende rimettersi a disposizione di Conceição finché non verrà trovata una soluzione, positiva o definitiva che sia. Con il mercato saudita che chiude i battenti il prossimo 1° febbraio, questa presa di posizione rischia di sancire la fine anticipata dell’avventura araba del francese, sconvolgendo gli equilibri di una squadra che rischia di perdere tutte le sue stelle in un colpo solo.

