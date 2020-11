Bereszynski volta pagina: «Tra due settimane dobbiamo prendere punti con il Bologna»

Bartosz Bereszynski commenta la sconfitta contro il Cagliari maturata con il risultato di 2-0: le parole del terzino della Sampdoria

Bartosz Bereszynski ha esaminato con attenzione il match giocato dalla Sampdoria contro il Cagliari. Le parole del terzino blucerchiato ai microfoni del media ufficiale doriano.

BOLOGNA – «Siamo più forti di quel che abbiamo mostrato oggi. Partite così le dobbiamo vincere, perché secondo me abbiamo una squadra migliore ma abbiamo sbagliato troppo. Proprio perché abbiamo sbagliato, dopo 35 minuti ci siamo trovati con un giocatore in meno e poi non è stato facile. Il Cagliari ha grandi giocatori davanti e hanno creato tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Ora dobbiamo ripartire bene tra due settimane e prendere punti con il Bologna in casa».