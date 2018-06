Giuseppe Bergomi ha parlato del futuro di Mauro Icardi in occasione della presentazione del suo libro: «Scambio con Higuain? Spero diventi una bandiera»

Mauro Icardi, non convocato a Mondiale 2018 dall’Argentina, ha passato delle tranquille vacanze in famiglia passando dal Sud Africa alle Maldive e ora che il girovagare si è concluso il suo nome è tornato ad essere il più citato sulle pagine dei maggiori quotidiani sportivi. La moglie e procuratore Wanda Nara avrebbe incontrato la Juventus per discutere dello scambio con il connazionale Gonzalo Higuain ma nel frattempo l’Inter starebbe preparando una proposta di rinnovo a cifre decisamente superiori a quelle attuali per trattenere il giocatore a Milano. Oggi la bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi ha dato la sua opinione in merito allo scambio tra i due bomber argentini.

«Se fare lo scambio Icardi-Higuain più conguaglio a favore dell’Inter? Icardi è un punto di riferimento per la società, i compagni e dei tifosi. Credo debba diventare la bandiera dell’Inter», ha detto Bergomi ai microfoni di RMC Sport ai margini della presentazione del suo libro “Bella Zio”.