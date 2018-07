Berlusconi ammette: «CR7 alla Juve super colpo, ma da milanista fa male»

L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, ammette come il colpo messo a segno dalla Juve sia stato un boccone amaro da inghiottire

Cristiano Ronaldo alla Juventus ha mandato in estasi i tifosi bianconeri e depresso quelli delle altre squadre, che hanno visto la Vecchia Signora ulteriormente rinforzata per la corsa allo scudetto e per la Champions League. Uno tra quelli più amareggiati vi è sicuramente Silvio Berlusconi, l’ex patron del Milan.

Nel corso di un’intervista concessa a Il Giornale, Berlusconi ha commentato anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Da milanista un effetto terribile. Ma in verità, l’arrivo nel campionato italiano di un campione assoluto come Cristiano Ronaldo è una buona notizia non solo per la Juventus, ma per l’intero calcio italiano. Mi congratulo quindi con la Juve, con i suoi dirigenti e con i suoi tifosi».