Berlusconi recrimina: «Siamo stati penalizzati dagli arbitri! E su Kakà al Monza…»

Dopo il pareggio ottenuto dal suo Monza contro la Triestina, il presidente Silvio Berlusconi ha commentato la prestazione della sua squadra

Un 1-1 all’esordio in campionato. Nonostante la vittoria sfumata all’ultimo secondo Silvio Berlusconi, patron del Monza, si ritiene soddisfatto di quanto visto in campo, anche se recrimina per l’operato della terna arbitrale: «Il Monza mi è piaciuto, ma siamo stati penalizzati dall’arbitro, perché non si dà un rigore come quello che ci hanno dato contro. La Triestina è una squadra fisica e fa troppi falli, davvero tanti falli. Ma è una bella squadra dai».

Sulla possibilità di vedere Kakà al Monza, l’ex Cavaliere smorza con una battuta: «E’ stata una telefonata fatta da Ricky a Galliani, gli ha fatto una battuta sul fatto della possibilità di andare a Monza. Il giorno dopo ci ha pensato e ha ritelefonato per dire che voleva restare con i suoi figli. E ha fatto bene, lo capisco».