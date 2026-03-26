Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi

Bernardo Silva, il talento portoghese non giocherà in quella squadra nella prossima stagione. Tutti i dettagli sul suo futuro

Il calciomercato è spesso fatto di suggestioni affascinanti, ritorni romantici e sogni che infiammano le tifoserie. Tuttavia, la realtà dei fatti e le ambizioni professionali a volte impongono delle frenate decise. Questo è esattamente il caso di uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo. Secondo quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano lusitano A Bola, per il binomio composto da Bernardo Silva e il Benfica la reunion dovrà attendere. I tifosi delle Águias dovranno quindi pazientare ancora prima di poter riabbracciare il loro amato figliol prodigo.

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Il sogno dell’Estádio da Luz e l’attuale fase della carriera

Non è certamente un mistero che il talentuoso fantasista nutra un profondo affetto per la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio internazionale. Nonostante il sogno di tornare all’Estádio da Luz, le tempistiche attuali non sembrano combaciare con un trasferimento di questa portata. Le ultime indiscrezioni chiariscono infatti che, in questo preciso momento storico, il giocatore portoghese non è allineato al Benfica. Non si tratta di una chiusura definitiva o di una mancanza d’amore verso i colori biancorossi, ma semplicemente di una scelta legata alla fase cruciale della carriera che il fuoriclasse sta vivendo.

Nessun caso societario: ottimi rapporti con Rui Costa

Le fonti vicine all’ambiente lusitano hanno voluto precisare un dettaglio fondamentale per spegnere sul nascere qualsiasi polemica: la situazione non c’entra nulla con Rui Costa. I rapporti tra il giocatore e l’attuale presidente del club rimangono improntati al massimo rispetto.

Una scelta agonistica: la priorità resta un campionato top

Il vero scoglio che impedisce il tanto atteso ritorno in patria è di natura puramente sportiva. Il giocatore si sente ancora nel pieno della propria maturità atletica e tecnica. Come sottolineato dai media, la priorità di Bernardo è continuare a giocare in un campionato più competitivo di quello portoghese dopo l’addio al Manchester City. Misurarsi ogni settimana con i ritmi vertiginosi delle massime leghe europee resta l’obiettivo primario per mantenere standard di rendimento d’élite.