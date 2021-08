Tra Betis Siviglia e Roma succede di tutto: sette gol e quattro espulsi, tra cui l’allenatore giallorosso Mourinho

Succede di tutto nella penultima amichevole pre-campionato della Roma. I giallorossi vengono sconfitti 5-2 dal Betis Siviglia al termine di una partita ricca di reti ed espulsi. Tre giocatori giallorossi sono infatti stati costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco: si tratta di Pellegrini, Mancini e Karsdorp.

Gli animi si sono ulteriormente incendiati per un gol siglato con la mano dalla formazione andalusa: il direttore di gara ha optato per l’espulsione di Mourinho per proteste, allontanando nell’occasione anche Sacramento. Le buone notizie per l’allenatore portoghese arrivano da Shomurodov, autore di un gol alla sua prima da titolare.