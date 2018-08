Bielsa ha imposto ai giocatori del Leeds di raccogliere per 3 ore i rifiuti attorno al centro sportivo del club per insegnargli l’umiltà

Marcelo Bielsa si è aggiudicato il soprannome di “El Loco” a ragion veduta. L’allenatore argentino è conosciuto infatti per i suoi atteggiamenti fuori dagli schermi e i metodi decisamente non convenzionali. Bielsa ha confermato la sua estrosità anche al Leeds United, club che attualmente milita in Championship. Secondo quanto racconta il The Guardian, il tecnico ha mandato i suoi giocatori a raccogliere i rifiuti intorno al centro sportivo Thorp Arch per 3 ore affinché comprendessero i sacrifici fatti dai loro tifosi per poter seguire la squadra allo stadio.

Bielsa si è impegnato a rivoluzionare la mentalità dei Peacocks partendo proprio dalla pulizia. L’allenatore, che l’anno scorso era stato sospeso dal Lille, ha prima ispezionato il centro di allenamento e ha poi preteso una particolare cura sotto questo aspetto. El Loco si sarebbe addirittura lamentato di un’impronta sul muro. Il tecnico ha inoltre richiesto che non ci siano aree condivise tra i giocatori della prima squadra e quelli delle giovanili per evitare distrazioni e l’allestimento di un dormitorio per permettergli di riposarsi nelle ore pomeridiane. Lo stesso Bielsa si sarebbe fatto portare un letto nel suo ufficio. I metodi decisamente poco convenzionali dell’allenatore sembrano comunque aver già sortito gli effetti sperati. Il Leeds ha infatti battuto lo Stoke City per 3 a 1 nella prima partita di campionato.