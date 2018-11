Inter-Barcellona da Guinness: i nerazzurri verso un record assoluto del calcio italiano

Inter-Barcellona verso il record assoluto di incassi del calcio italiano: per la partita di San Siro di Champions League è previsto il tutto esaurito

Ancora qualche giorno e l’Inter potrebbe far registrare il record del calcio italiano in quanto a incassi in una singola partita. Si attendono i dati ufficiali, ma secondo le stime Inter-Barcellona di Champions League, in programma martedì prossimo 6 novembre, dovrebbe entrare nel Guinnes dei Primati in tal senso. Per il momento gli elementi per poterlo (facilmente) prevedere ci sono tutti: mancano ancora pochissimi tagliandi invenduti (quelli del settore ospiti e quelli destinati all’hospitality), ma il tutto esaurito dovrebbe essere quantomeno scontato, specie prendendo in considerazione l’ultimo dato disponibile a San Siro, quello di Inter-Genoa di ieri, dove per una semplice partita di campionato l’affluenza fatta registrare è stata di circa 67mila persone.

Qualora le stime sui ricavati dalla vendita dei biglietti dovessero trovare conferma, l’Inter metterebbe a segno il record assoluto del calcio italiano di incassi per una partita. Per tutti i tifosi che dovessero rimanere sprovvisti di tagliandi, comunque, sono previste altre iniziative collaterali: per esempio dalle ore 16 proprio di martedì, nel piazzale a ridosso del Palazzo della Regione, è prevista una sfida di calcio a 5 tra vecchie glorie nerazzurre e blaugrana (ci saranno anche il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti, Julio Cesar e Carles Puyol tra gli altri) per allentare l’attesa del super-match.