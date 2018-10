I tifosi della Juve ancora sul piede di guerra: l’obiettivo stavolta è il Milan

Juventus: monta la protesta dei tifosi per il prezzo di 75 euro dei biglietti del settore ospiti fissato dal Milan per la partita di San Siro prevista per novembre. Possibile un nuovo sciopero

Non accenna per nulla a placarsi la protesta dei tifosi della Juventus contro il caro biglietti. Questa volta però, ultima novità, l’obiettivo dei fans non sarebbe la stessa società bianconera, ma il Milan. Il motivo è da ricercare nei circa 75 euro che il club rossonero avrebbe stabilito come prezzo minimo per l’acquisto dei tagliandi in vista del big match previsto a San Siro tra un mese circa: proprio in vista di Milan-Juve dunque i tifosi juventini potrebbero dare vita ad una nuova fuoriosa protesta. Non sarebbe la prima quest’anno del resto: già nelle scorse settimane il tifo organizzato bianconero aveva fatto sentire la propria voce per il rincaro degli abbonamenti messo in atto per la stagione 2018/2019 dalla società, complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo che ha comunque fatto schizzare in alto le vendite senza troppi problemi.

È pur vero che i 75 euro per il settore ospiti di San Siro non è l’unico caso di rincaro dei biglietti per un big match in cui è coinvolta la squadra bianconera: la scorsa stagione, in occasione di Roma-Juve, un tagliando per i fans juventini all’Olimpico arrivava a costare 70 euro, mentre ce ne volevano comunque 50 per assistere, ancora a San Siro, a Inter-Juventus. Tantissimi però (circa 4.500 secondo le stime) sono i tifosi della Juve residenti in Lombardia che potrebbero decidere questa volta di boicottare la partitissima contro il Milan in segno di protesta: un segnale che difficilmente, visti i precedenti, verrebbe comunque recepito da chi di dovere. Quando c’è la Juventus di Ronaldo di mezzo, in casa o fuori casa, l’impressione è che ormai quasi tutti abbiano intenzione di massimizzare i profitti facendo leva sulla curiosità dei tifosi.