Juventus-Young Boys: protesta del tifo organizzato bianconero per il caro-biglietti. Poi, dopo mezzora di gioco, la Curva Sud riprende la voce e fa partire un coro per Marotta

Juventus-Young Boys: la prima parte della gara che sta vedendo i bianconeri vincere sugli svizzeri in Champions League (clicca per la diretta live), è stata accompagnata dal silenzio del tifo organizzato bianconero. I fans della squadra di Allegri hanno protestato così contro il caro-biglietti, un’iniziativa che aveva già avuto alcuni sviluppi in occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli.

Oltre mezzora di silenzio da parte della Curva sud bianconera: intorno al 36′ poi, i tifosi juventini hanno alzato la loro voce scandendo subito un coro in onore di Giuseppe Marotta, (stasera non presente allo stadio), ad del club che ha annunciato recentemente le proprie dimissioni dal suo incarico (che diventeranno effettive da fine ottobre).