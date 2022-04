Bigon: «Vittoria medicina migliore, Mihajlovic ci dà forza». Le parole del dirigente del Bologna

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Dal punto di vista delle prestazioni era già un po’ che stavamo crescendo. Oggi è arrivata la prestazione e il risultato. È la medicina migliore per tutti: per noi, per la piazza, per il mister. Ringrazio i ragazzi che hanno risposto con senso di responsabilità a questa situazione di Mihajlovic, un grazie anche allo staff che stanno facendo un grande lavoro. Tutti lavorano per colmare la sua assenza. E un grazie a Sinisa che sta dando forza a tutti quanti, tutti i giorni, con i suoi collegamenti dall’ospedale. Si può solo immaginare la situazione in cui stiamo lavorando senza Mihajlovic. Sono qui per ringraziare tutti dai giocatori allo staff».