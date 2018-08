La Bild rivela: dal 2021 torna la Coppa delle Coppe?

Clamorosa indiscrezione rilasciata dal quotidiano tedesco: una terza coppa europea potrebbe aggiungersi nel 2021

Ieri c’è stato il sorteggio dei giorni di Champions League mentre oggi quello di Europa League ma il futuro ha in vista novità interessanti per le Coppe Europee. Secondo quanto riportato dalla Bild, una riunione della Commissione Club dell’Uefa potrebbe dare vita a una terza, nuova competizione europea per club. Si comincerebbe nel 2021, all’inizio del nuovo ciclo. E il format prevedrebbe 32 squadre iscritte e qualificate attraverso i campionati nazionali. La riforma partirebbe dal ridimensionamento dell’Europa League: per rendere più competitiva ed elitaria la seconda competizione europea, in modo da aumentare appeal tecnico ed economico per le televisioni, i club partecipanti scenderebbero a 32 (al momento sono 48).

La Champions rimarrebbe inalterata, con 32 squadre al primo turno, mentre alla terza competizione avrebbero accesso società di leghe più piccole, come ad esempio quelle della Scandinavia e dell’Europa Orientale. Inizialmente si era pensato ad un allargamento dell’Europa League fino a 64 società partecipanti, ora però si fa strada l’ipotesi di una terza manifestazione. Come succedeva fino al 1999, anno di chiusura della Coppa delle Coppe L’ultima edizione che fu giocata vide trionfare la Lazio che superò per 2-1 il Maiorca con le reti di Vieri e Nedved.