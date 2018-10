Spuntano i biscotti di Cristiano Ronaldo… con le posizioni sessuali – FOTO

Juventus: in Inghilterra una donna per promuovere le propria attività dà vita ad alcuni biscotti dedicati a Ronaldo e rappresentanti le posizioni sessuali in riferimento alle ultime vicende

Il caso Cristiano Ronaldo, ovvero le accuse di stupro che gli sono arrivate dall’ex modella Kathryn Mayorga per un fatto risalente al 2009 a Las Vegas, nelle ultime settimane ha davvero attirato l’attenzione mediatica di mezzo mondo. Ne parlano un po’ tutti e, come spesso avviene in questi casi, non manca anche chi prova quantomeno a lucrarci un po’ su. Decisamente simpatica, non fosse per la vicenda a dir poco spiacevole, comunque la si pensi, è stata la trovata di una di una donna di origini portoghesi di Worcester, in Inghilterra, proprietaria di un piccolo caffè.

Ebbene, la donna in questione avrebbe deciso di creare una linea di biscotti intitolati proprio a CR7 per la propria caffetteria. Cosa c’è di stranno in tutto ciò? Beh, i biscotti in questioni rappresenterebbero alcune delle più note posizioni sessuali… Impossibile non captare insomma il riferimento alla vicenda di Ronaldo. Infinite le polemiche, nemmeno a dirlo, a cui però l’imprenditrice di origini portoghesi ha semplicemente replicato: «Adoro Ronaldo e lo difenderò sempre: penso sia innocente». Diciamo che la trovata dei biscotti non è stato il modo migliore per voler rendere pubblica la propria… posizione.