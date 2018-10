Cristiano Ronaldo: selfie alla guida… ma le cinture dove sono? – FOTO

Juventus: il selfie di Cristiano Ronaldo su Instagram alla guida mentre torna dagli allenamenti provoca ilarità e polemiche. Ai più non sono sfuggiti alcuni particolari… inquietanti

Dopo un paio di settimane davvero molto difficili, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo. Il portoghese ieri tramite il proprio account Instagram ha voluto in qualche modo ancora una volta tranquillizzare i propri tifosi con un selfie post-allenamento: CR7, apparentemente molto sereno, si è mostrato alla guida in occhiali da sole al ritorno verso casa dopo un’altra intensa giornata di preparazione in vista della sfida con il Genoa. C’è però un particolare che non è sfuggito ai più e che – come sempre – non ha mancato di suscitare da una parte l’ilarità dei social, dall’altra invece il solito mucchio di polemiche.

Sì, perché a ben vedere l’attaccante della Juventus, nel selfie in questione, non indossa le cinture di sicurezza in auto. Difficile comprendere a prima vista se effettivamente la macchina fosse in movimento in quel momento, ma tutto lascia presumere di sì. Non solo: per scattare la foto, evidentemente, Ronaldo avrebbe dovuto anche staccare le mani dal volante per metterle sullo smartphone realizzando così un’altra infrazione al codice della strada. Qualcuno (anzi, più di qualcuno) ci ha ovviamente fatto caso ed ha chiesto spiegazioni al diretto interessato. Di questi tempi per CR7, viste le ben note questioni legali, sarebbe comunque meglio avere a che fare il meno possibile con la polizia.