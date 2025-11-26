Blitz Marotta, incontro e scambio: Frattesi non vede l'ora - Calcio News 24

Davide Frattesi non riesce a trovare spazio nemmeno con Chivu e sembra pronto a lasciare l’Inter: Marotta ha in mente uno scambio pazzesco.

In casa Inter ritrovarsi ad analizzare la sconfitta rimediata nel derby non è certamente facile. Lautaro e compagni hanno avuto tante occasioni per segnare, tra cui i due pali e il rigore sbagliato da Calhanoglu, senza però riuscire a battere l’eccellente Maignan.

Alla fine l’Inter è rimasta a mani vuote per la quarta volta in 12 gare di campionato: un po’ troppe sconfitte, come ha ammesso lo stesso Chivu nella conferenza stampa post-gara. Contro l’Atletico Madrid i nerazzurri – fin qui 4 gare e 4 vittorie in Champions – andranno a caccia del riscatto: una sfida, quella con i Colchoneros, interessante non solo per il risultato sul campo.

Marotta, infatti, vuole cogliere l’occasione per discutere di mercato con i vertici dell’Atletico Madrid. In particolare, stando ai rumors, sembra che il presidente dell’Inter voglia proporre agli spagnoli uno scambio che può fare contenti entrambi i club.

Come ricordato anche dalla Gazzetta dello Sport, la scorsa estate l’Atletico Madrid aveva fatto più di un sondaggio su Davide Frattesi. Alla fine il centrocampista romano ha scelto di rimanere alla Pinetina, anche perché l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu sembrava potergli garantire un minutaggio più elevato e forse anche una maglia da titolare.

Frattesi via dall’Inter: Marotta prepara il super scambio

Invece in questa prima parte di stagione le cose non sono andate esattamente come auspicato dall’ex Sassuolo. Chivu gli ha finora concesso di partire dal primo minuto solo in pochissime occasioni: anche il tecnico rumeno lo considera di fatto una semplice alternativa.

Una situazione che sta spingendo Frattesi a prendere in considerazione eventuali proposte da altri club. Marotta vuole cogliere la palla al balzo e approfittare del match di Champions con l’Atletico per capire se i Colchoneros sono ancora interessati al giocatore.

L’idea del presidente dell’Inter è quella di mettere in piedi uno scambio che coinvolga Nahuel Molina. L’esterno destro, da tempo nel mirino dell’Inter, è tornato di moda nelle ultime settimane viste le prestazioni non convincenti di Luis Henrique.

Molina, seguito con attenzione anche dalla Juventus, sarebbe davvero il rinforzo ideale per Cristian Chivu: il 27enne argentino è senz’altro un profilo di spessore per alzare il livello sulla corsia destra. Allo stesso tempo Simeone sarebbe felicissimo di poter contare su un centrocampista come Frattesi, in grado di garantire il giusto mix di quantità e qualità.