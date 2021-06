Boateng dice addio al Monza? Trattativa con l’Inter Miami di Beckham

Kevin-Prince Boateng potrebbe lasciare il Monza il prossimo 30 giugno per fine contratto: trattativa con l’Inter Miami di David Beckham

Kevin-Prince Boateng potrebbe lasciare il Monza il prossimo 30 giugno per fine contratto. L’attaccante non ha raggiunto un accordo con il club sul rinnovo.

Come riportato da tuttomonza.it, Boateng sarebbe in trattativa con l’Inter Miami di David Beckham per un trasferimento in MLS. Attenzione alla concorrenza di alcuni club del Qatar.