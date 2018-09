Kevin-Prince Boateng è intervenuto dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Milan: l’ex rossonero incensa il gioco della squadra di Gattuso

Serata particolare per Kevin-Prince Boateng che ha affrontato il Milan da ex con la maglia del Sassuolo. Una partita non brillante quella del giocatore neroverde che, intervenuto dopo la partita, ha dichiarato: «Gran primo tempo nostro, bravi loro a sfruttare le occasioni che hanno avuto nel secondo tempo. Venivamo da un’ottima partita e volevamo dare continuità ma non ci siamo riusciti. Guardiamo avanti con fiducia, siamo una squadra in costante crescita» le parole raccolte da Sky Sport.

Boateng è poi intervenuto anche ai microfoni di Rai Sport elogiando la gara del Milan di Gattuso: «Ho visto un Milan che ha fatto la partita perfetta. Sono stati bassi e hanno aspettato che sbagliassimo per salire in contropiede e segnare. Se giocano sempre così possono anche vincere il campionato».