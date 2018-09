L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri sul campo del Sassuolo

Il Milan ritrova la vittoria in campionato dopo tre giornate: al ‘Mapei Stadium’ successo rossonero per 4-1 sul Sassuolo nella settima giornata di Serie A e classifica risollevata per la squadra di Gennaro Gattuso. L’allenatore milanista, intervenuto dopo la gara, ha parlato della prova dei suoi, tenendo anche a rimarcare i motivi della cessione in prestito di André Silva in un momento di emergenza per l’attacco rossonero: «André Silva non è voluto rimanere, io ho sentito che non voleva restare, non si può convincere un giocatore per come vedo io il calcio anche se abbiam fatto di tutto per farlo restare. Questa è una squadra che ha sempre giocato un buon calcio. E’ vero che ci sono stati alti e bassi di prestazione, non abbiamo avuto continuità nelle gare. A Empoli abbiamo fatto una grandissima partita, poteva finire come stasera, poi Terracciano ha fatto 5-6 parate importantissime. Se vogliamo diventare una squadra importante ci vuole continuità nel nostro gioco, la fase difensiva va fatta molto meglio, è il nostro punto debole, la colpa non è solo dei difensori, ma anche dei centrocampisti» le parole rilasciate a Sky Sport.

Gattuso ha poi proseguito: «Ci poteva essere piu veemenza soprattutto nella fase iniziale, quando loro ci hanno imbucati 5-6 volte. Abbiamo pochissimo tempo, ma si può migliorare, la vittoria di oggi ci può dare tranquillità, noi ci crediamo fortemente. La pressione c’è, ma non era tutto da buttare via. La prestazione alla gente non interessa, ma io sapevo che la squadra era viva, qui ci sono giocatori con grande professionalità che ascoltano. L”importante è dare la possibilità di crescere a questi ragazzi. Suso? Deve imparare a conoscere meglio Higuain per completare la sua crescita, deve sterzare meno con lui che battezza subito la posizione, può essere come Insigne quando Higuain era a Napoli, può fargli fare tanti gol. La mentalità vincente vuol dire che se passi in vantaggio devi amministarare il risultato. Quando perdiamo sicurezze, ad esempio sulle seconde palle, diventiamo vulnerabili. Speriamo di recuperare qualcuno? Cutrone zoppicava meno, e già giovedi saremo di nuovo in campo. Domenica abbiamo una gara sulla carta facile, ma contro il Chievo non è mai facile».