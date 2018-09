Le parole di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta interna del Sassuolo contro il Milan nel settimo turno della Serie A 2018/2019

Il Sassuolo si ferma dopo due vittorie consecutive e manca l’aggancio al secondo posto in classifica. Al ‘Mapei Stadium’ passa il Milan col risultato di 4-1 dopo un periodo senza luci. L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, intervenuto dopo la gara, ha analizzato così la prestazione dei suoi: «Brucia perchè abbiamo perso, ma niente di più, abbiamo trovato una squadra in salute con giocatori forti e che gioca bene. Nel primo tempo c’è rammarico perchè potevamo andare in vantaggio,ho comunque poco da rimproverare ai miei giocatori, anzi gli ho fatto i complimenti. Stasera qualcuno forse ha pagato l’importanza della gara, stavamo sopra di loro, potevamo agganciare il secondo posto. Noi siamo tutti giovani, me compreso, questo un pò ci ha frenato, qualcuno non è stato brillante» le parole dell’allenatore a Sky Sport.

De Zerbi ha poi proseguito: «Tatticamente è un apartita da leggere in modo diverso, ma ci poteva stare una sconfitta, siamo appena partiti. Belle prestazioni? L’obiettivo è fare punti e per noi è piu facile farli attraverso l’organizzazione e la curiamo, cerchiamo di fare il meglio. La squadra è giovane ma con giocatori forti, sicuro è che siamo appena partiti, qualche passaggio di questo tipo si può fare, brucia, ma fa parte dell’andamento naturale delle cose. Nella fase di costruzione il Milan esce anche a Napoli e contro squadre più forti di noi perchè giocano bene, fa parte del processo essere bucati, se li avessimo aspettati avremmo corso meno rischio, ma dobbiamo correrli perchè fa parte del processo di maturità. Siamo stati un pò troppo frenetici, loro bassi, non sono partite in cui forzare il passaggio, anche se si è meno pericolosi. Vedete nel contropiede del gol di Kessie ad esempio, ma arriveremo anche su questa cosa»