Vieri: «Joao Pedro si allena ed è serio. Balotelli non ha mai combinato nulla»

Bobo Vieri ha tessuto le lodi del capitano del Cagliari Joao Pedro, fresco di convocazione con la nazionale

Bobo Vieri ha parlato nella sua trasmissione “Bobo tv” su twitch commentando la convocazione in Nazionale di Joao Pedro e l’esclusione dai convocati di Mario Balotelli. Le sue parole:

«Joao Pedro è serio, si allena e fa i suoi gol. Io non ce l’ho con Balotelli ma non lo chiamerei. Non ha mai fatto niente. Io farei giocare Scamacca, è un centravanti. Grosso, veloce, può fare gol. A Monza, un anno fa, Balotelli camminava e non faceva la differenza».