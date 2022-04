Bodo/Glimt Roma, Kumbulla dopo la sconfitta: «Teniamo il primo tempo»

Bodo/Glimt Roma, il difensore giallorosso Marash Kumbulla guarda il lato positivo dopo la sconfitta: «Teniamo il primo tempo»

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato a DAZN al termine della sconfitta contro il Bodo/Glimt. Di seguito, le sue dichiarazioni.

KUMBULLA – «Il secondo gol fa un po’ più male, perché mancava poco alla fine. Abbiamo fatto un bel primo tempo, con occasioni e gol. Nel secondo tempo non l’abbiamo gestita, non eravamo concentrati, non lo so sinceramente. Adesso penseremo a domenica e poi al ritorno in casa nostra. Il sintetico cambia tutto. Il campo è molto più duro e loro sono più abituati. La palla va più veloce, ci sono molte varianti. Ma non ci sono scuse. Per la vittoria, dobbiamo tenere il primo tempo: abbiamo avuto intensità, creato occasioni e concesso poco. Con l’aiuto del pubblico del nostro pubblico faremo di tutto per passare».