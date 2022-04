Il Bodo/Glimt sfida la Roma: «Ci divertiremo. Per i clacson abbiamo i tappi». Le parole in conferenza stampa

Conferenza stampa prepartita del Bodo a Roma senza l’allenatore Knutsen che ha preferito disertare l’appuntamento con i giornalisti per concentrarsi solo sul campo ed evitare, dichiarazioni su quanto successo marginalmente alla gara di andata. Hanno parlato invece i giocatori Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten.

SALTNES – «Siamo abituati alla confusione e andrà tutto bene. Abbiamo tante persone con noi per la sicurezza, ma non siamo spaventati. Se qualcuno suonerà il clacson metterò i tappi»

HOIBRATEN – «Mourinho lo fa apposta a parlare del sintetico, ma siamo tranquilli. Parlare del campo in erba è qualcosa su cui non vogliamo spendere tante energie. Siamo bravi sia sul campo sintetico che in erba, siamo fiduciosi in ogni caso. In una carriera si gioca su tanti tipi di campi e quindi va bene così».