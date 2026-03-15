Boga Juve, il boom con l’Udinese e il futuro: cosa filtra sull’opzione di riscatto che i bianconeri possono esercitare in estate dal Nizza

Le scelte tattiche di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, hanno inciso profondamente sull’andamento della gara e hanno rilanciato ancora una volta Jérémie Boga, esterno offensivo ivoriano diventato uomo copertina del momento bianconero. Il successo della Signora porta infatti anche la firma dell’ex giocatore del Nizza, arrivato al terzo gol consecutivo e ormai sempre meno interpretabile come una semplice sorpresa passeggera. L’idea iniziale di schierare Kenan Yildiz, talento turco e numero 10 juventino, al centro dell’attacco ha funzionato solo a tratti e per poco più di mezz’ora, senza dare alla squadra quella profondità e quella concretezza che il tecnico cercava. Per questo Spalletti ha corretto presto l’assetto offensivo, cambiando volto alla manovra della sua squadra.

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Il cambio di posizione accende la Juve e valorizza Yildiz

Da quel momento in avanti, la Juventus ha trovato nuove linee di gioco e maggiore fluidità negli ultimi metri. Boga, avanzato da falso nove, ha subito saputo interpretare il ruolo con mobilità, rapidità e letture intelligenti. Il gol arrivato da pochi passi, su iniziativa dello stesso Yildiz, ha premiato proprio questo nuovo equilibrio, nato da una variazione tattica che ha disorientato la difesa avversaria. Prima dell’intervallo, poi, l’ivoriano ha anche sfiorato la doppietta, fermato soltanto da Maduka Okoye, portiere avversario decisivo nell’evitare un passivo più pesante. Come sottolinea il Corriere dello Sport nella sua analisi, la capacità della Juventus di cambiare pelle a gara in corso sta diventando una delle qualità più evidenti di questa fase della stagione. E dentro questa flessibilità, Boga si sta ritagliando uno spazio sempre più concreto.

Il futuro di Boga diventa un tema vero per il mercato bianconero

Le prestazioni dell’esterno ivoriano aprono inevitabilmente anche un discorso di prospettiva. Arrivato in prestito gratuito negli ultimi giorni del mercato invernale, in un’operazione resa possibile anche dalla situazione complicata vissuta al Nizza, Boga ha un riscatto fissato a 4,8 milioni di euro. Una cifra accessibile, soprattutto se il rendimento dovesse continuare su questi livelli. Proprio il Corriere dello Sport evidenzia come la Juventus dovrà riflettere con attenzione a giugno, valutando non solo il suo impatto tecnico, ma anche gli equilibri del reparto offensivo, le condizioni di Dusan Vlahovic, centravanti serbo ancora ai box, e le gerarchie future dell’attacco. Oggi, però, il presente dice una cosa semplice: Boga non è più una soluzione d’emergenza, ma una risorsa concreta per la Juventus di Spalletti.