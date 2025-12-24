Bologna, allenamenti ripresi a Casteldebole: c’è una buona notizia per Italiano. Questo giocatore è rientrato in gruppo

Bologna, ripresi gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Sassuolo. Il rientro di Freuler è la buona notizia per Italiano. Le ultime

Il Bologna è tornato in campo nella giornata di oggi per riprendere la preparazione dopo la finale di Supercoppa italiana persa contro il Napoli. Archiviata la delusione per il risultato, i rossoblù hanno subito rimesso la testa sul campionato, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domenica contro il Sassuolo, un appuntamento importante anche in ottica classifica.

Bologna, ripresa sotto la pioggia: le condizioni dei giocatori

La ripresa degli allenamenti del Bologna è avvenuta questa mattina sotto una pioggia battente, che non ha però frenato il lavoro programmato dallo staff tecnico. Per i giocatori maggiormente impiegati nella finale di lunedì è stato previsto un lavoro di scarico in palestra, utile per recuperare energie e smaltire le fatiche accumulate. Il resto del gruppo, invece, ha svolto una seduta sul campo con esercizi di attivazione seguiti da una partitella a ranghi ridotti.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le notizie più incoraggianti arrivano da Remo Freuler: il centrocampista del Bologna si è allenato parzialmente con il gruppo, mostrando segnali positivi in vista della convocazione per la gara contro il Sassuolo. Restano invece su un programma differenziato Lukasz Skorupski e Nicolò Casale, le cui condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Bernardeschi operato: sei settimane di stop

Nella giornata di ieri, Federico Bernardeschi è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra presso l’ospedale di Sassuolo. L’operazione, eseguita dall’équipe del professor Porcellini, è riuscita perfettamente. Per l’esterno del Bologna si prevede uno stop di circa sei settimane, con un percorso di recupero che inizierà già nei prossimi giorni.

Natale senza allenamento, poi focus sul Sassuolo

Il Bologna osserverà domani un giorno di riposo in occasione delle festività natalizie. La squadra tornerà ad allenarsi venerdì alle ore 15 presso il centro tecnico, a due giorni dalla sfida contro il Sassuolo. In vista del match, Martin Vitik si candida seriamente a una maglia da titolare, mentre Lukasz Skorupski dovrebbe restare fuori.

Saranno sicuramente indisponibili Nicolò Casale e Federico Bernardeschi, mentre cresce l’ottimismo per un possibile rientro di Remo Freuler tra i convocati. Il Bologna lavora dunque con concentrazione e determinazione per farsi trovare pronto a un derby emiliano che può rappresentare un passaggio chiave della stagione.