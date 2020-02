Bologna, allenamento verso la Roma: differenziato per cinque

Il Bologna nel prossimo turno di campionato affronterà la trasferta impegnativa contro la Roma: ecco le ultime dall’allenamento

Sinisa Mihajlovic vive un momento d’emergenza per quanto riguarda la forma del suo Bologna. I felsinei lavorano in vista della trasferta di Roma, con alcune assenze davvero importanti.

In mattinata era arrivata la notizia dello stop forzato per Santander e Sansone. Come appreso dal sito ufficiale della squadra, oggi i due attaccanti si sono sottoposti a terapie, come Krejci e Dijks. Lavoro differenziato per Medel