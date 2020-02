Bologna, emergenza in attacco: Sansone e Santander out

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic dovrà fronteggiare l’emergenza attacco nel match con la Roma. Assenti Santander e Soriano

Roma, Genoa, Udinese e Lazio. Quattro partite in cui il Bologna potrà misurarsi con avversari in forma o in cerca di riscatto, per capire se le ambizioni d’Europa possono realizzarsi o meno.

La vittoria col Brescia ha portato tanti sorrisi, ma anche qualche grana. Sansone e Santander, infatti, non saranno disponibili prima di marzo. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante sudamericano ha riportato una lesione di primo grado al muscolo ileopsoas e dovrà stare fermo per tre settimane. Guai anche per l’esterno azzurro, il quale ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale. Anche in questo caso i tempi di recupero si aggirano sulle tre settimane.