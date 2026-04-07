Bologna formato Europa, Aston Villa avvisato: DNA Italiano, i segreti in campo e mosse future sul mercato. L’analisi completa

Bologna in formato europeo dopo la convincente vittoria contro la Cremonese: i segreti e l’analisi tattica in vista dell’Aston Villa

Il Bologna di Vincenzo Italiano è tornato a volare e lo fa nel momento cruciale della stagione. La convincente vittoria in trasferta contro la Cremonese per 1-2 ha restituito l’immagine di una squadra dominante, ora pronta a sfidare l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Ecco il focus odierno de La Gazzetta dello Sport.

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Il DNA di Italiano

La gara dello Zini ha certificato un dato impressionante: settima vittoria consecutiva in trasferta tra campionato e coppe, con un differenziale di +11 punti lontano dal Dall’Ara. Ma a entusiasmare è soprattutto il ritrovato DNA tattico. A Cremona si è vista l’esaltazione degli esterni, vero marchio di fabbrica dell’allenatore. Joao Mario ha trovato la via della rete, mentre Juan Miranda ha servito ben due assist decisivi. Emblematico il secondo gol firmato da Rowe, accentratosi nel ruolo di centravanti puro con un movimento che ha ricordato il miglior Dan Ndoye. La fluidità della manovra rossoblù ha costretto Giampaolo a schierarsi a cinque dietro dopo appena cinque minuti.

Intercambiabilità e pressing asfissiante

Oltre al lavoro sulle corsie, la macchina rossoblù ha rimesso in mostra i tratti caratteristici di inizio stagione. Si è rivista una totale intercambiabilità dei ruoli: Moro e Bernardeschi si alternano costantemente, con quest’ultimo abile ad abbassarsi per cucire il gioco. Freuler torna a ringhiare al limite dell’area avversaria, guidando un pressing asfissiante e votato alla riconquista alta del pallone, mentre Lucumi agisce da rassicurante libero moderno alle spalle di tutti.

Le mosse sul mercato

Le ottime prestazioni in campo si riflettono inevitabilmente sulle strategie societarie. Il portoghese Joao Mario sogna un ritorno alla Juventus, ma il Bologna è intenzionato a convincere i bianconeri a rinnovare il prestito, magari inserendo un obbligo di riscatto. Sul fronte opposto, Juan Miranda appare sempre più vicino a un prolungamento di contratto fino al 2027.

Verso Aston Villa

Giovedì al Dall’Ara arriveranno i temibili Villans. L’unica sconfitta europea di quest’anno, a fronte di sette vittorie e quattro pareggi, arrivò proprio contro gli inglesi. Ma oggi il Bologna è una squadra rigenerata, matura e decisamente consapevole. Italiano ha scaldato i motori: la grande notte europea può finalmente cominciare.