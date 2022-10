Bologna, Arnautovic è tornato ad allenarsi con il gruppo

Buone notizie per i tifosi del Bologna: l’attaccante austriaco Marko Arnautovic è tornato ad allenarsi con il gruppo

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha recuperato dall’infortunio ed è tornato stamattina ad allenarsi con il resto del gruppo. Di seguito la nota ufficiale della società.

LA NOTA – Dopo la trasferta di Napoli il Bologna è tornato ad allenarsi al Centro Tecnico Niccolò Galli. Lavoro di scarico per i titolari di ieri, seduta tecnico-tattica per gli altri. Marko Arnautovic è tornato in gruppo, mentre proseguono lavoro differenziato Jerdy Schouten e Denso Kasius.