Atalanta, Gasperini: «Andiamo a Bologna determinati. Speriamo di continuare a vincere». Questi i commenti del tecnico in conferenza stampa.

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha commentato il match contro il Bologna di domani. Nonostante la vittoria nelle ultime due partite Gasperini mostra la sua preoccupazione per la sfida contro il Bologna– anche essa reduce da due vittorie consecutive in campionato- e dice di essere consapevole delle insidie che si nascondono in questa sfida ma che comunque andranno a Bologna molto determinati.

Gasperini, per quanto riguarda il campionato si dimostra comunque fiducioso spera infatti in lunga striscia positiva per poter risalire la classifica. Il tecnico parla poi della squadra che sta crescendo e che non si lascia abbattere da qualche risultato negativo così come non si esalta per due risultati positivi.«Questo è un campionato veramente equilibrato, la classifica è molto corta: abbiamo bisogno di fare una striscia positiva lunga. Partite facili non ce ne sono, men che meno domani contro una squadra che viene da due risultati positivi.»