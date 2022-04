Bologna, Barrow su Mihajlovic: «Mi manca tanto»

Bologna, Barrow ha parlato dell’assenza di mister Mihajlovic: «Mi manca tanto. Quando sbagliavo mi sgridava»

L’attaccante del Musa Barrow ha parlato a BFC Week sulla stagione del Bologna. Ecco le sue dichiarazioni.

MILAN – «Siamo andati con la testa giusta e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti».

LA SUA PRESTAZIONE – «Sto bene, ogni volta che entro in campo cerco di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Peccato non essere riusciti a fare gol».

MIHAJLOVIC – «A me manca tanto, il mister urla e mi sgrida quando sbaglio e mi dà una mano per migliorare. Prego per lui affinché guarisca presto».

SAMPDORIA – «Non sarà facile, ma giochiamo in casa e vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi».