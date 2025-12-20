Bologna, come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Bologna, le condizioni di Bernardeschi dopo il brutto stop con l’Inter: ecco tutti gli aggiornamenti e le ultimissime

Serata amara per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare il campo nel finale del primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. L’esterno del Bologna ha riportato un brutto colpo in seguito a uno scontro di gioco, cadendo male e facendo subito temere il peggio allo staff rossoblù.

Bernardeschi è rimasto a terra dolorante per diversi secondi, richiedendo l’intervento dei medici. Dopo una rapida valutazione, Vincenzo Italiano ha preferito non rischiare e ha deciso di sostituirlo immediatamente. Nel post partita il Bologna ha chiarito la natura del problema, spiegando che il giocatore ha riportato un trauma alla clavicola sinistra e che le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Al momento non ci sono indicazioni sui tempi di recupero. Lo staff medico effettuerà ulteriori accertamenti per definire l’entità dell’infortunio e il percorso riabilitativo. Un potenziale stop pesante per il Bologna, considerando l’importanza di Bernardeschi nello scacchiere offensivo e il fitto calendario che attende la squadra. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

