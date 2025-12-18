Bologna, Italiano presenta la sfida contro l’Inter: «Partita che potrebbe essere decisa anche dai rigori. Loro sono forti. Ecco come l’abbiamo preparata»

Bologna, Italiano in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro l’Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana

Vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana per il Bologna. Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

INTER – «Domani sarà una partita secca, dopo 90 minuti potrebbero esserci i rigori. È un’Inter diversa, sta coinvolgendo tanti uomini, sta proponendo qualcosa di diverso sotto l’aspetto tattico. È una squadra formata da tanti campioni, sappiamo quanto sarà dura e tosta per noi. Contro il Liverpool c’è stato un episodio molto discutibile, ma è un’Inter arrembante e che crea tanto. Affrontiamo una delle squadre più forti in Italia. Sarà un test probante».

PREPERAZIONE SFIDA – «C’è grande senso di responsabilità, per questo abbiamo cercato di prepararla bene dando gioia anche al presidente, che è sempre vicino alla squadra e che ci tiene tantissimo. C’è grande emozione e soddisfazione per poterci giocare questo trofeo con il Napoli, con il Milan e l’Inter. E noi siamo il quarto incomodo e dobbiamo metterli in difficoltà». LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA SU INTERNEWS24.COM