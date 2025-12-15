Bologna, i convocati per la Supercoppa: Italiano va in Arabia con una rosa ampia per scrivere una nuova pagina di storia. L’elenco completo

Bologna News
Sono stati resi noti i convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana. Dimenticare il ko contro la Juventus e provare a scrivere la storia.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Domínguez, Immobile, Odgaard,
Orsolini, Rowe