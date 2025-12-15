 Bologna, i convocati per la Supercoppa: Italiano va in Arabia con una rosa ampia per scrivere una nuova pagina di storia. L'elenco completo
Bologna, i convocati per la Supercoppa: Italiano va in Arabia con una rosa ampia per scrivere una nuova pagina di storia. L’elenco completo

31 minuti ago

Bologna, per Italiano è già tempo di Supercoppa. I convocati per l’Arabia dove in semifinale affronteranno l’Inter di Chivu. La lista completa

Sono stati resi noti i convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana. Dimenticare il ko contro la Juventus e provare a scrivere la storia.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: De Silvestri,  Heggem,  Holm,  Lucumí,  Lykogiannis,  Miranda,  Tomasevic,  Vitik, Zortea

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Domínguez, Immobile, Odgaard, 
Orsolini, Rowe

