Bologna in finale di Coppa Italia, Savoldi: «Mi rivedo in Castro, Freuler come Bulgarelli? Paragone non peregrino, e tra Champions e Coppa Italia scelgo...»

Le parole di Beppe Savoldi, ex calciatore del Bologna e vincitore della Coppa Italia nel 1974 dopo l’approdo dei rossoblù in finale

Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo l’ultima volta: 1974 e i rossoblù vinsero ai rigori contro il Palermo con Beppe Savoldi autore di due gol dal dischetto: il primo quello del pari a fine partita e poi il terzo della lotteria. Di seguito le sue parole a La Stampa.

BOLOGNA IN FINALE DOPO 51 ANNI, CHE EFFETTO LE FA – «Bellissimo. Mi fa piacere ritornare con i pensieri a quella finale del 1974, vinta ai rigori contro il Palermo. Anzi, mi fa più che piacere. Anche se quella partita, lo dico tra virgolette, l’abbiamo rubacchiata».

SEGNO’ IL RIGORE DEL PAREGGIO, QUANDO SEMBRAVA TUTTO FINITO… – «Sì, Bulgarelli se lo procurò e io pareggiai. Ricordo che mancava pochissimo: presi subito la palla sulla pista d’atletica dell’Olimpico, rimessa laterale rapida e la buttai in mezzo a Giacomo. Su un intervento di Arcoleo si lasciò cadere e l’arbitro concesse il rigore. Al Palermo non andò giù».

E POI VITTORIA AI RIGORI – «Il Palermo giocò meglio, andò in vantaggio e sfiorò più volte il raddoppio. L’ho detto: quella Coppa Italia l’abbiamo rubacchiata, tra virgolette. Siamo stati fortunati. Alla selezione dei rigoristi alzammo la mano solo io e Bulgarelli. Gli altri ci andarono per inerzia, quasi obbligati. Ci è andata bene».

IN CHI SI RIVEDE OGGI – «Un po’ in Castro. Quando arrivai al Bologna avevo 19-20 anni come lui. Ci sono delle somiglianze, anche se l’argentino ha caratteristiche differenti».

DIFFERENZE – «Ecco, non lo volevo dire… ma è così. Lui però palleggia meglio e si sacrifica molto per la squadra».

FREULER COME BULGARELLI – «Per carisma e leadership, sempre con le dovute proporzioni, il paragone non è peregrino. Giacomo non indossava solo la fascia: era un vero capitano, aveva personalità, trascinava e aiutava il gruppo».

GIUDIZIO SQUADRA – «Vedo tanti giocatori interessanti. Io ho un debole per Orsolini. E la classifica conferma la bontà della squadra. Bravi tutti, ma un plauso particolare alla società e al ds Giovanni Sartori, uno che non ha paura di cambiare e trova sempre giocatori di prospettiva».

ITALIANO – «Sta maturando benissimo. A Bologna si matura perché è una città senza pressioni, che ti fa lavorare e vivere tranquillo. Vale per gli allenatori e anche per i giocatori, specie i più giovani».

MEGLIO QUESTO BOLOGNA O QUELLO DI MOTTA – «Mi piaceva quello di Motta e mi piace questo. Difficile scegliere. Forse la squadra dell’anno scorso aveva qualcosa in più grazie a Zirkzee, che non era un centravanti classico ma un facilitatore del gioco per tutti».

MEGLIO UN’ALTRA CHAMPIONS O LA COPPA ITALIA – «Io riempirei la bacheca e prenderei la Coppa Italia, intanto che c’è. Non amo fare calcoli, vivo di istinti e opportunità. Il Bologna deve provare a cogliere questa. Poi, se arriva anche un altro anno in Champions, ben venga».

LE SUE EX BOLOGNA, NAPOLI E ATALANTA IN CORSA PER GROSSI OBIETTIVI – «Tre grandi società che da anni fanno bene. Non a caso, prima di venire al Bologna, Sartori aveva gettato le basi anche del cammino dell’Atalanta».

ROVESCIATA ORSOLINI – «Ho esultato soprattutto per la prodezza: ha quei colpi nel dna. Poi, certo, il gol mi ha fatto doppiamente piacere».