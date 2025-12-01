Bologna Cremonese LIVE: sintesi, tabellino, cronaca del match della tredicesima giornata di Serie A

Bologna News
Bologna Cremonese 0-2 LIVE: raddoppia Vardy!
Bologna Cremonese: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Dall’Ara e in campo alle 20.45
Scendono in campo alle 20.45 la sfida Bologna Cremonese per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di fronte però ci sarà la Cremonese di Nicola a caccia di punti salvezza. Segui Live il match con Calcionews24.com
LIVE BOLOGNA CREMONESE
35′ RADDOPPIA LA CREMONESE – Grande gioco di squadra. Jamie Vardy viene liberato dall’assist di Federico Bonazzoli che non sbaglia e calcia in rete rasoterra alle spalle di Federico Ravaglia.
31′ GOL CREMONESE – Martin Payero aggancia il preciso filtrante Matteo Bianchetti e lascia partire una sassata dal limite che si insacca all’angolino basso di destra.
3′ OCCASIONE BOLOGNA – Riccardo Orsolini raccoglie palla in area e calcia con rapidità verso la porta. Il pallone però esce scheggiando il palo sinistro.
Inizia la sfida!
FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA CREMONESE
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola
