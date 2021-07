Bologna, Fenucci assicura: «Miglioreremo la squadra con alcuni colpi»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo. Le sue parole

RIAPERTURA STADI – «Per ora non abbiamo indicazioni, tranne che quelle espresse pubblicamente, ovvero della possibilità di poter riaprire gli impianti con il 25% della capienza. I tifosi sono importanti per tutti i club e riavere il pubblico è il nostro desiderio».

MERCATO – «La squadra è ormai un gruppo consolidato. I giovani che sono arrivati negli ultimi anni hanno espresso buone performance sul lato sportivo. Cercheremo di migliorare la rosa con qualche innesto che ci consenta di continuare a crescere. Se guardiamo cosa hanno fatto i ragazzi l’anno scorso siamo molto fiduciosi».

STADIO DALL’ARA – «Sono due percorsi paralleli ma collegati tra loro. Per quel che riguarda il Dall’Ara la conferenza dei servizi finirà per settembre, poi si potrà indire la gara per la riqualificazione dello stadio, che diventerà confortevole rispettando gli aspetti storici della struttura. Per quanto riguarda l’impianto provvisorio l’iter dovrebbe essere più semplice, conterrà 16.000 spettatori ed è stato importante rimanere a Bologna. Non potevamo spostarci per due anni fuori dalla città, il legame con i tifosi continuerà».