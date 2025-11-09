Bologna News
Bologna, tegola per Italiano: Skorupski si fa male ed entra il 17enne Pessina. Le condizioni del portiere del Bologna
Bologna, brutte notizie per Italiano. Il portiere polacco si è fermato per un problema muscolare e al suo posto è entrato il giovane 17enne.
Piove sul bagnato in casa Bologna. Dopo solo cinque minuti si è fatto male Skorupski durante un rilancio. Il portiere ha sentito tirare dietro la coscia. Ha provato in tutti i modi a recuperare, ma non c’è stato niente da fare.
Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni, ma la sensazione è quella di un lungo stop visto che parliamo di un problema al flessore.
Al suo posto, visto che Ravaglia è ancora out, è entrato Massimo Pessina, classe 2007 e all’esordio nel nostro campionato.
