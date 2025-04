Bologna Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A Roma Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 33ª giornata di Serie A tra Bologna Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi. All. Inzaghi.

Orario e dove vederla in tv

Bologna Inter si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 aprile per la trentatreesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.