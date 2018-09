Bologna-Inter gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Iniziata Bologna-Inter decisivo anticipo della terza giornata di Serie A. Nerazzurri che si presentano al Dall’Ara a secco di vittorie e con qualche defezione in formazione. Anche la squadra di Inzaghi è alla ricerca della prima vittoria stagionale.

BOLOGNA-INTER 0-3

Marcatori: 66’ Nainggolan, 82′ Candreva, 85′ Perisic

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio (71′ Orsolini), Danilo, Helander; Mattiello, Poli (75′ Okwonkwo), Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander Falcinelli (78′ Destro). All. Inzaghi.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan (77′ Vecino), Perisic; Keita (78′ Candreva). All. Spalletti.

BOLOGNA-INTER 0-1 Oltre un’ora di gioco necessaria per sbloccare il risultato sul dissestato terreno di gioco del Dall’Ara: in rete, al 66′, Nainggolan con una percussione centrale propiziata dall’intelligente imbeccata di Politano

BOLOGNA-INTER 0-2 Chiude virtualmente la contesa Candreva che, appena entrato in campo, trova il tap-in vincente a pochi passi da Skorupski finalizzando un’azione in verticale dell’Inter in cui è decisivo l’assist di Perisic

BOLOGNA-INTER 0-3 Perisic cala anche il tris! Il croato riceve in area di rigore da Vecino, rientra e scarica sul secondo palo un pallone su cui Skorupski non può nulla

Radja 'gamechanger' Nainggolan. Facet mimo luźnego stylu życia od lat robi różnicę, ale cały Inter musi się podciągnąć, bo ich gra pozostawia sporo do życzenia. pic.twitter.com/KhaRC9Yctv — Michał Borkowski (@mbork88) September 1, 2018

Buen gol del Inter en los pies de Candreva para poner el 2 a 0 ante el Bologna. pic.twitter.com/N56yuX2RFD — Crackvideos (@Crackvideos1) September 1, 2018