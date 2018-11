Il tecnico del Bologna Pippo Inzaghi ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini: «Dovevamo raddoppiare subito»

Dopo il doppio 2-2 contro Torino e Sassuolo, il Bologna di Pippo Inzaghi si arrende all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A nulla è servito il gol di Mbaye e la grande prestazione di Calabresi in difesa: la Dea con i gol di Mancini e Zapata è riuscita a portare a casa la vittoria. Queste le parole del tecnico rossoblu: «Alla prossima affrontiamo il Chievo e non dobbiamo sbagliare. Dobbiamo cominciare a fare punti. Abbiamo prodotto la miglior prestazione stagionale. Per 60 minuti siamo stati superiori all’Atalanta, ma sull’1-0 avremmo dovuto fare il raddoppio. Non siamo neppure fortunati, perché i due gol dell’Atalanta sono arrivati su due rimpalli e la girata di Palacio nel finale ha preso in faccia Berisha. L’Atalanta in questo momento è fuori dalla nostra portata, specie sul piano fisico e atletico: nel secondo tempo avrei dovuto fare dieci cambi».