Bologna, Italiano si aspetta ancora di più da Orsolini: ecco dove deve migliorare. E intanto la società continua a lavorare al rinnovo del contratto

Tre gol in questo avvio di stagione e un totem come Beppe Signori superato nella classifica marcatori della Serie A. Eppure, nonostante i numeri, il Bologna attende ancora il vero Riccardo Orsolini. Come scrive il Corriere dello Sport Stadio, il numero sette rossoblù, pur segnando con regolarità, non ha ancora raggiunto il top della forma e deve migliorare sotto diversi aspetti per diventare il leader totale che Vincenzo Italiano si aspetta.

Il talento offensivo non è in discussione, ma a Orsolini vengono imputate una certa imprecisione nelle scelte finali e, soprattutto, una partecipazione alla fase difensiva troppo limitata. Un difetto non da poco in una squadra a trazione anteriore, che per reggere l’equilibrio ha bisogno del sacrificio di tutti i suoi uomini offensivi. Nonostante questo, la fiducia del tecnico rimane incrollabile: Orsolini è e resterà un punto fermo della squadra, ma da lui ora ci si aspetta una crescita ulteriore, un salto di qualità che lo renda un giocatore completo, anche in ottica Nazionale.

Parallelamente al percorso di crescita in campo, si lavora per blindare il suo futuro. La società non ha alcun dubbio e sta preparando il rinnovo del contratto. Considerato un veterano del gruppo, con la sua militanza in rossoblù che dura dal 2018, Orsolini percepisce già uno stipendio da top player per il club, ma l’imminente firma porterà a un ulteriore ritocco verso l’alto.

È la prova della fiducia incondizionata del Bologna nel suo talento più cristallino. Il club è pronto a investire ancora su di lui, con la certezza che, una volta trovata la continuità e completata la sua maturazione tattica, Orsolini possa finalmente trasformarsi da giocatore imprescindibile a vero e proprio fuoriclasse.