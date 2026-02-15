Bologna, Italiano esulta dopo la vittoria contro il Torino: «Era troppo importante dopo un periodo non bello. Il gruppo è unitissimo, ho sempre detto questo ai ragazzi»

Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato così a Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo la vittoria in Torino Bologna, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «È stata una vittoria troppo importante dopo un periodo non bello. Oggi è stato importantissimo aggiungere dei punti alla nostra classifica. Il gruppo è unitissimo, lavoriamo forte. Ho sempre detto ai ragazzi di tenere duro, in tante partite non meritavamo la sconfitta. Sohm ha fatto una grandissima partita, Rowe se inizia a essere più lucido negli ultimi metri può cambiare le sorti della partita. Gran gol anche di Castro, mi è piaciuto. Oggi siamo riusciti a rialzarci.

Noi da dopo l’Inter sono 45 giorni nei quali abbiamo abbandonato il nostro cammino. Avevamo mantenuto dei ritmi incredibili, toccando anche la prima posizione. Adesso abbiamo la possibilità di riprenderci in campionato e in Europa. In casa nostra l’anno scorso eravamo implacabili. Questa vittoria ci farà ripartire con un altro spirito.