Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Bologna News

Bologna, Italiano esulta dopo la vittoria contro il Torino: «Era troppo importante dopo un periodo non bello. Il gruppo è unitissimo, ho sempre detto questo ai ragazzi»

Published

37 minuti ago

on

By

Italiano Bologna Sassuolo

Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato così a Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni

A DAZN dopo la vittoria in Torino Bologna, Vincenzo Italiano ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «È stata una vittoria troppo importante dopo un periodo non bello. Oggi è stato importantissimo aggiungere dei punti alla nostra classifica. Il gruppo è unitissimo, lavoriamo forte. Ho sempre detto ai ragazzi di tenere duro, in tante partite non meritavamo la sconfitta. Sohm ha fatto una grandissima partita, Rowe se inizia a essere più lucido negli ultimi metri può cambiare le sorti della partita. Gran gol anche di Castro, mi è piaciuto. Oggi siamo riusciti a rialzarci.

Noi da dopo l’Inter sono 45 giorni nei quali abbiamo abbandonato il nostro cammino. Avevamo mantenuto dei ritmi incredibili, toccando anche la prima posizione. Adesso abbiamo la possibilità di riprenderci in campionato e in Europa. In casa nostra l’anno scorso eravamo implacabili. Questa vittoria ci farà ripartire con un altro spirito.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×