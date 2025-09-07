Bologna, Italiano accelera l’inserimento di Rowe: il piano per introdurre rapidamente l’esterno offensivo nei suoi schemi

Per alcuni club, la sosta per le Nazionali di inizio settembre può rappresentare un fastidioso freno, un’interruzione che rischia di raffreddare un momento di forma positivo. Non è questo il caso del Bologna che, dopo un avvio di campionato da 3 punti in 2 partite, sta sfruttando queste due settimane di lavoro per accelerare l’inserimento dei nuovi acquisti e oliare i meccanismi di gioco di Vincenzo Italiano.

Al centro di questo processo c’è Jonathan Rowe, l’investimento più oneroso dell’estate rossoblù. L’esterno d’attacco inglese, arrivato sul finire del mercato dal Marsiglia, è il profilo su cui il club ha puntato forte per alzare il livello qualitativo della manovra offensiva. Il suo inserimento, però, non è scontato e deve fare i conti con una concorrenza interna già molto agguerrita. Sulla corsia di sinistra, infatti, Nicolò Cambiaghi ha fornito una prestazione eccellente a Como prima della pausa, dimostrando di essere un titolare affidabile e difficile da scalzare.

Rowe, inoltre, ha avuto un inizio a singhiozzo, costretto a saltare un allenamento per recarsi all’ambasciata a Parigi e risolvere le ultime pratiche burocratiche necessarie per il tesseramento. Per questo motivo, la sosta attuale calza a pennello per le sue esigenze. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in questi giorni a Casteldebole l’ex Marsiglia sta seguendo un vero e proprio corso accelerato di calcio italiano.

Vincenzo Italiano lo sta sottoponendo a un intenso lavoro tattico, per fargli assimilare al più presto i complessi movimenti richiesti ai suoi esterni. Il tecnico pretende molto dai suoi attaccanti: non solo goal e assist, ma anche un contributo costante alla manovra e al sacrificio difensivo. Richieste esigenti, ma che un giocatore con le qualità tecniche e atletiche di Rowe ha tutte le potenzialità per soddisfare, candidandosi a diventare una delle nuove stelle del Bologna.