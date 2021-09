Bologna, Mihajlovic: «Arnautovic portatore sano di ignoranza»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato prima del match di Serie A contro il Verona: le sue dichiarazioni

GOL – «I gol che abbiamo preso finora sono stati tutti in superiorità numerica. Non eravamo squilibrati. Dobbiamo avere tutti la disperazione giusta per recuperare il pallone. A Bergamo c’era e abbiamo portato a casa un punto importante. Da ogni gara dobbiamo imparare qualcosa. Con la Ternana abbiamo capito cosa non dobbiamo fare, contro la Salernitana invece l’importanza delle palle inattive senza mai perdere fiducia».

ARNAUTOVIC – «Al di là dell’aspetto tecnico che si percepisce quando tocca il pallone, porta una sana ignoranza in campo che trasmette ai più giovani assieme a Medel, Soriano, Sansone e De Silvestri. I giovani in questo modo devono sfruttare questa possibilità per crescere, ripercorrendo le orme di Tomiyasu».