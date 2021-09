Bologna, Mihajlovic: «Meno bellezza e più vittorie. Sono soddisfatto»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Sono molto soddisfatto, questa rientra tra le vittorie più belle da quando sono a Bologna. L’abbiamo vinto per tecnica e carattere, loro pressavano ma noi abbiamo difeso bene come a Bergamo e sapevamo di poter applicare la nostra qualità offensiva. Nel primo tempo non è andata come volevamo, ma nella ripresa mi sono arrabbiato perché volevo più coraggio e siamo stati bravi a vincere».

CRESCITA DEI GIOVANI – «È tutta una questione mentale. Negli anni precedenti eravamo belli, facevamo tanti gol ma perdevamo spesso. All’inizio della stagione abbiamo parlato per fare alcune variazione a livello tattico. Ma tutti hanno quella disperazione senza palla che non ti fa subire gol. Dobbiamo continuare su questa strada. Forse saremo meno belli e faremo meno gol, ma vinceremo più partite».