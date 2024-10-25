 Bologna Milan, il comunicato ufficiale della Curva Andrea Costa sulla situazione. La posizione degli ultras
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Bologna Milan, il comunicato ufficiale della Curva Andrea Costa sulla situazione. La posizione degli ultras

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Bologna Milan, il COMUNICATO UFFICIALE della Curva Andrea Costa e la posizione degli ultras rossoblu sulla partita

Sulla questione legata a Bologna Milan, la Curva Andrea Costa (cuore pulsante del tifo rossoblu), ha voluto esprimere la sua posizione tramite un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO LA COMPLICITÀ DELL’INDIFFERENZA. OGNUNO DI NOI STA VIVENDO IN QUESTI GIORNI LA TRAGEDIA CHE HA COLPITO LA NOSTRA CITTÀ ED IL NOSTRO TERRITORIO. NON CI SONO PIÙ LACRIME. ORA PARLERÀ L’ORGOGLIO CHE CI CONTRADDISTINGUE E CHE CI FARÀ RIALZARE. NELLE NOSTRE FAMIGLIE, NELLE NOSTRE CASE, NEI NOSTRI LUOGHI DI LAVORO, NEI NOSTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE. NONOSTANTE IL FANGO CHE CI STA OSTACOLANDO, LA FATICA A RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO, LA FATICA NELLO SPALARE VIA COL FANGO UN’INTERA VITA. SI FA FATICA A VIVERE. A QUESTO SI È AGGIUNTO LO STRAZIO DI TANTI NOSTRI AMICI E CONOSCENTI DELLA TOYOTA. NON SI PUÒ PENSARE AL PALLONE OGGI. NON SI POSSONO MUOVERE 35.000 PERSONE IN UNA DELLE ZONE PIÙ COLPITE DELLA CITTÀ, MENTRE C’È CHI A POCHI METRI DI DISTANZA È FUORI DA CASA. FUORI DA CASA SUA. QUALORA SI DECIDESSE COMUNQUE DI GIOCARE A PORTE APERTE, I GRUPPI DELLA CURVA ANDREA COSTA DISERTERANNO BOLOGNA-MILAN IN PROGRAMMA SABATO. E CONSIDERERANNO COMPLICI TUTTI QUELLI CHE VORRANNO METTERE IN SCENA UNO SPETTACOLO GROTTESCO SOCIETÀ, ISTITUZIONI O PUBBLICO CHE SIA. ORA C’È ALTRO DA FARE

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