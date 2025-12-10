Bologna, allarme esterni per Italiano? Contro la Lazio ali spente e poco incisive, a Vigo servirà la svolta per proseguire il percorso in Europa League!

Bologna, l’analisi del Corriere dello Sport sulle difficoltà della squadra di Italiano, in particolare, secondo il quotidiano, sulle corsie laterali

Il Corriere dello Sport dedica un focus al tema degli esterni offensivi a disposizione di Vincenzo Italiano. Domenica all’Olimpico, le ali del Bologna sono rimaste a terra, proprio come Flaminia, la nuova aquila della Lazio ancora in addestramento. Nonostante l’allenatore ne abbia ruotate addirittura quattro nei novanta minuti, il risultato è stato un attacco sterile sulle fasce, incapace di creare reali grattacapi alla difesa biancoceleste.

Hanno iniziato Riccardo Orsolini a destra e Nicolò Cambiaghi a sinistra. Il primo, dopo un buon avvio, si è progressivamente spento, finendo per farsi rincorrere da un Nuno Tavares tutt’altro che irreprensibile in fase difensiva. Il secondo è stato ben controllato da Adam Marušić. Nella ripresa, i cambi non hanno sortito l’effetto sperato: Federico Bernardeschi non ha mai impensierito Marušić (spostato a sinistra), mentre Rowe, pur essendo il più attivo del quartetto, non ha mai saltato con reale pericolosità un Manuel Lazzari più portato ad attaccare che a difendere.

Certo, l’emergenza difensiva, con le assenze di Lucumì e Vitik e l’infortunio di Casale che ha costretto all’adattamento di De Silvestri centrale, ha pesato. Il Bologna, probabilmente timoroso di scoprirsi troppo contro Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, è stato mentalmente meno coraggioso del solito. Ma è innegabile che la mancata incisività degli esterni alti sia stata un limite enorme, forse persino più condizionante delle assenze arretrate, considerando quanto il gioco di Italiano dipenda dalla capacità di creare superiorità numerica sulle fasce.

Ora, per la sfida di Europa League a Vigo contro un Celta reduce dall’impresa di Madrid, le ali rossoblù dovranno necessariamente tornare a volare. Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Rowe e anche Dominguez (rimasto in panchina a Roma) sono avvertiti: per fare risultato in Spagna serviranno equilibrio, ma soprattutto ritrovare quella capacità di saltare l’uomo e creare scompiglio che all’Olimpico è completamente mancata.