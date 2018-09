Bologna-Roma gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 5ª giornata di Serie A – VIDEO

La Roma per scrollarsi di dosso la brutta sconfitta di Madrid in Champions, il Bologna per centrare la prima vittoria in questo campionato. In questo modo si presentano le due formazioni al Dall’Ara. Tra i giallorossi spicca l’esordio dal primo minuto di Kluivert.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Krejci, Nagy, Svanberg, Dzemaili, Mattiello; Falcinelli, Santander. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco

BOLOGNA-ROMA 1-0 – Bellissimo il gol di Mattiello! Il primo gol del Bologna in campionato porta la firma dell’ex Chievo che buca Olsen con un bellissimo sinistro a giro