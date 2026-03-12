Bologna Roma: Skorupski ritrova il suo passato in Europa League e i fantasmi di quell’errore fatale contro la Fiorentina

Bologna Roma rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni continentali e un tuffo nel passato per Skorupski in questa competizione

La settimana delle coppe europee propone un attesissimo derby italiano che promette grande spettacolo. La sfida tra Bologna e Roma, andata degli ottavi di Europa League, si giocherà tra poche ore alle 18:45. Il ritorno è fissato giovedì 19 all’Olimpico. Questo incrocio rappresenta un appuntamento speciale per Skorupski, che affronterà i giallorossi da ex. In passato ha infatti difeso i colori della squadra capitolina per 3 stagioni. Pur avendo già sfidato la sua ex squadra in svariate occasioni nei confini nazionali, questa sarà la prima volta sul palcoscenico europeo. Un confronto che rievoca ricordi contrastanti, considerando le sue passate apparizioni in questa competizione.

Proprio una gara disputata in questa competizione internazionale rappresenta una delle ultime presenze in giallorosso di Skorupski. Nella stagione 2014/2015, fu schierato titolare da Garcia in Europa League, dove la squadra era scivolata dopo il terzo posto in Champions League. In quell’annata aveva accumulato 4 presenze tra campionato e coppe. La decisione di lanciarlo dal primo minuto nella fase a eliminazione diretta fu una scelta tecnica per concedergli maggiore spazio in prima squadra. Le uscite continentali iniziali furono positive, confermando le buone aspettative nei sedicesimi.

L’intoppo decisivo avvenne durante il ritorno contro la Fiorentina. Dopo l’1-1 maturato all’andata, Skorupski commise un errore fatale al 18′ del primo tempo, sul punteggio di 0-1. Cercando frettolosamente di evitare un calcio d’angolo, regalò involontariamente la palla agli avversari, permettendo di raddoppiare a porta vuota. La sfida terminò 3-0 in favore della formazione viola, sancendo l’eliminazione della Roma. Quell’episodio attirò forti critiche sulle sue prestazioni e sulle scelte della panchina. Oggi, con 34 anni e una nettamente maggiore consapevolezza, ritrova la sua ex squadra in ambito internazionale.